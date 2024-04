U SLOVENIJI / Predsjednik Milanović o Saboru: 'Hrvatski ustav je vrlo jasan. Rok je 20 dana'

"Neću nikoga poguritvati, kad se približi dvadeset dana onda ću morati sazvati Hrvatski Sabor na prvo zasjedanje bez obzira na to kakva atmosfera bila. Bude li naznaka da je to moguće ranije, bit će ranije. Ustav se ne može izmišljati, ne može ga pisati svatko kako mu odgovara, on je relativno jasan i s time ću zaključiti da ne kontaminiram ovaj prostor", odgovorio je predsjednik Zoran Milanović na pitanje čime će se voditi prilikom sazivanja konstituirajuće sjednice.