MJEŠTANI STRAHUJU / Požar koji je sinoć planuo na šibenskom području možda je podmetnut?

Požar na šibenskom području, koji je sinoć krenuo od Vrpolja preko Grebaštice i do jutra došao i do Jasenova, gotovo do mora, stavljen je pod kontrolu. Noćas ga je gasilo 60 vatrogasaca s 10 vozila, a od jutra dva kanadera i dva air tractora. Izgorjelo je oko 450 hektara - niske trave, raslinja i borove šume. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je noćas došla i do naselja. Više pogledajte u prilogu reporterke Nikoline Radić.