U NEZGODNOM POLOŽAJU / Policajac najavio kaznenu prijavu protiv Puljka. Odvjetnik objasnio što je tu bitno

Policajac Stipe Bilobrk, kojeg je gradonačelnik Splita Ivica Puljak prozvao za sudjelovanje u sačekuši, a zamjenik Bojan Ivošević najavio je prijavu policiji, stigao je u Banovinu nakon konferencije za medije. Tražio je da ga Ivošević primi, no on na to nije pristao. O njegovu posjetu su obavijestili vrh splitske policije, pa su u Banovinu stigli policajci obavili potrebne radnje i zaključili da nemaju osnova za daljnje postupanje. Policajac Bilobrk angažirao je pak odvjetnika i najavio tužbe te kaznenu prijavu prema djelu. S više informacija uživo se iz Splita javio RTL-ov reporter Rade Županović, i to u društvu Vinka Ljubičića, poznatog splitskog odvjetnika