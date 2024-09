PULJAK SE INATI? / Pobuna na Mejašima zbog svećenika: Dobili nathodnik, ne i blagoslov

Na splitskoj političkoj sceni novi sukob. I to zbog svećenika. Predstavnici Gradskog kotara Mejaši odbili su doći na otvaranje novog pješačkog nathodnika, koji će djeci osigurati sigurniji put do škole. Htjeli su svećenikov blagoslov, no protokol to nije predvidio. Kako im je odgovorio gradonačelnik, pogledajte u prilogu Rade Županovića