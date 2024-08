U SVE UPLETEN HDZ? / Peternel o izborima u DP-u: 'Pozivam sve članove da napuste stranku, to više nije DP'

Na Markovom trgu je Katarina Brečić koja razgovara sa predsjednikom kluba zastupnika DP-a, Igorom Peternelom. 'Nismo poraženi jer nismo ni glasali, s obzirom da smo napustili prostore jer nismo htjeli sudjelovati u nedemokratskom pristupu glasanju', rekao je Peternel. 'Ja sam suosnivač DP-a, a on je uništen odlukama Penave, isporučen je HDZ-u i Anušiću. Siguran sam da neće više ni postojati u biračkom tijelu. HDZ se zasigurno upleo, Dabro i Anušić su tijesno povezani i sve je to povezano. Ja ovim putem pozivam sve članove da izađu iz stranke jer to više nije stranka koja je bila', rekao je Igor Peternel.