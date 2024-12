IZVAN TERENA / Ovo je priča o Daguru Sigurdssonu

Odbrojavamo do Svjetskog rukometnog prvenstva. Hrvatska protiv Bahreina prvu utakmicu igra 15. siječnja u Zagrebu! Bit će to veliki test za hrvatskog izbornika, a upravo je on, Maji Oštro Flis otkrio što očekuje na terenu, ali i da uživa u pecanju, renovaciji, vožnji motora. Ove subote Izvan Terena - islandsko-hrvatska kombinacija i Dagur Sigurdsson.