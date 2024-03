23. ožujka / Oporba organizira novi prosvjed u čak četiri grada. Na čelu Možemo! i SDP

Nakon velikog prosvjed na Markovu trgu, ljevica i dio centra pozivaju nezadovoljne građane i članove stranaka na prosvjede u nekoliko gradova. I to u subotu 23. ožujka, dan nakon što Sabor odlazi na stanku u Velikom tjednu. Zagreb, Osijek, Rijeku i Varaždin i Split su gradovi u kojima bi se trebali održati novi prosvjedi ljevice i centra. Glavnu riječ u organizaciju i ovaj put vode SDP i Možemo!. "Vrijeme je da se zaustavi korupcija u HDZ-a i da se kaže dosta", poručio je Ranko Ostojić, potpredsjednik SDP-a. "Zašto više gradova? To je ideja da građani i iz drugih gradova kojima nije bilo lako doći u Zagreb prošli put i organizirati se, pokažu jasno da i oni žele na izbore", rekla je Ivana Kekin, Možemo!. U Zagrebu se kao krajnja lokacija za sada kao mogućnosti spominje Europski trg, a razmatra se i prosvjedna šetnja koja bi išla do sjedišta DORH-a jer bi jedna od glavnih tema i dalje trebala biti borba protiv korupcije i izbor glavnog državnog odvjetnika. Prilog reporterke RTL-a Dajane Šošić