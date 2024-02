'PRIČA JE TEK POČELA' / Oporba najavljuje daljnje korake nakon imenovanja Turudića: 'Nastavit ćemo s akcijama'

Premijera Andreja Plenkovića su po dolasku u Vlade s druge strane ograde - dočekali transparenti i Možemovci koji su tamo proveli noć. Oporbeni planovi za glasanje kovali su se od ranog jutra. "Oni koji dignu ruku za Turudića to su sutra žetoni HDZ-a", rekla je Sandra Benčić. Pa su pomno pratili kako tko glasa. Za Turudića 78 zastupnika, a za HDZ-ovu većinu - 2 dodatna glasa! Uz standardnih 76 zastupnika većine plus Silvano Hrelja. "Turudić će odgovarati svim kockastima katolimanima kao što sam i ja", rekao je Hrvoje Zekanović. Za Turudića su ruku digli - Ante Prkačin i Milan Vrkljan, obojica nekadašnji članovi Domovinskog pokreta, danas zastupnici Hrvatskog bila i Pravedne Hrvatske. "Osudio je Sanadera - pokazao kako ima kičmu!"Jel se onda smatrate dijelom vladajuće većine, ne ja sam oporba", kaže Vrkljan. "Jeli to poruka vladajućima uoći izbora…Ne ne, vidjeti ćete da ja s njima neću konfirati ni za izbore ni uoči izbora", kaže Ante Prkačin. Kojima datum još ne znamo, ali su nam svakim danom sve bliže. Nino Raspudić ističe: "Danas se vidjelo u kojem smislu može ići podebljanje vladajuće većine". Koja je čvrsto stala uz Ivana Turudića. Koalicijski su partneri u Saboru šutjeli, pred novinare ni Milorad Popovac ni Dario Hrebak - nisu htjeli. Jedini član vladajuće koalicije koji je bio suzdržan bio je Boris Milošević, saborski zastupnik SDSS-a s USKOK-ovom optužnicom. Uz njega i Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta - iako su svi ostali članovi te stranke glasali protiv. "Mi smo demokratska stranka stranka malo smo ovo napravili da privučemo pažnju medija nema tu nikakvog spora", rekao je Stipo Mlinarić. Zanimljivo, za Turudića je glasao i HDZ-ov Dražen Barišić, s optužnicom Ureda europskog tužitelja, koju ima i nezavisni Vinko Grgić - koji je glasao protiv. Isto i HSS-ov Stjepan Kovač pod optužnicom za trgovanje utjecajem. A nakon glasanja lijeva se oporba okupila na saborskim stepenicama.Pa su od prvog do zadnjeg redom - pozvali na otpor. Davorko Vidović: "Rubikom je prijeđen i borit ćemo se do kraja s ovim se miriti ne možemo i nećemo". Oporba najavljuje daljnje korake. "Nastavit ćemo s akcijama dalje, ova priča je tek počela. Jedna od prvih stvari nakon izbora…", rekao je Peđa Grbin. Jer neće kažu dopustiti da se ovaj porez premijera zaboravi.