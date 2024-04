POGLEDAJTE VIDEO / Nevjerojatna snimka pomrčine Sunca iz aviona

Posada Nacionalne garde Arkansasa iz 189. zrakoplovnog krila snimila je slike potpune pomrčine Sunca u ponedjeljak (8. travnja) dok su bili na trenažnom letu iz zračne baze Little Rock. Članovi garde letjeli su u transportnom zrakoplovu C-130 Hercules i snimili su video dok je Mjesec prolazio ispred Sunca i dostigao totalitet. Bila je to prva potpuna pomrčina koja je zahvatila veliki dio Sjeverne Amerike od 2017. i bit će posljednja vidljiva iz Sjedinjenih Država do 2044. Razdoblje potpune pomrčine trajalo je do 4-1/2 minute, ovisno o lokaciji. Djelomična pomrčina, u kojoj Mjesec zaklanja samo dio Sunca, bila je vidljiva u većem dijelu kontinentalnih Sjedinjenih Država izvan putanje totalnosti, gdje su vremenski uvjeti dopuštali.