HIT DANA / Neki su zabrinuti novim avio trendom: 'Bit ćete najomraženija osoba!'

Kad smo već kod turista i putovanja, red je da vas izvijestimo o jednom novom avio trendu. Prošli tjedan ste u Direktu čuli za novi trend uređivanja hladnjaka, ono kad pored maslaca i jaja stavite uokvirenu sliku, e sada putnici na aerodromima brižno uređuju stvari prije rengena. Naš hit dana. Znate ono kad vadite stvari iz ručne prtljage i slažete ih u posudu? E pa to je odjednom postalo jako važno. Pa sada putnici brižno slažu svoje sunčane naočale, cipele, knjige i skupe kreme i objavljuju ih gdje god stignu. Nema na Tik Toku ni Instagramu neurednih stvari, nema polupraznih bočica natiskanih u prozirne vrećice: putnici sada stvari aranžiraju po bojama, čitaju bitnike, prave se važni. Mediji o novom trendu pišu negativno: bit ćete najomraženija osoba na aerodromu, pišu da to oduzima vrijeme, i izaziva tjeskobu kod drugih. A ako se pitate čemu sve to: teško je dati odgovor, oni koji to rade kažu da je zabavno i da je to umjetnost