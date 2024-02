odlaze jer su nezadovoljni / Neizvjesna budućnost hrvatskih liječnika: 'S pravom žele imati i svoj obiteljski život'

Hrvatski je dan liječnika, a obilježava se i dan kada je prije 150 godina osnovan Hrvatski liječnički zbor. Prilika je to za istaknuti dugogodišnji doprinos liječnika i podsjetiti na one vrijednosti koje čine temelje medicinske etike i stručnosti - napisao je to ministar zdravstva Vili Beroš u otvorenom pismu