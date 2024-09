LIJEČI DIJABETES, TOPI KILE / Navala na ljekarne ne jenjava: Svi žele popularni Ozempic. Može li usporiti i proces starenja?

Mrvicu skuplji od mjesečne članarine za pilates, daleko jednostavniji, a samim time i djelotvorniji. Koristi se za dijabetes tipa 2 - ali zvjezdani status među lijekovima dobio je zbog nečeg potpuno drugog - topi kile. Da, to je Ozempic, odnosno semaglutid! I usprkos tome što ga u kolovozu u ljekarnama ima više no prije - to i dalje nije dovoljno! Nove studije bave se pozitivnim utjecajem Ozmepica na različite bolesti, uključujući i kardiovaskularna oboljenja. Više pogledajte u prilogu Ane Trcol