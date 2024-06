PROMJENJIVO LJETO / Nakon toplinskog vala, stižu pljuskovi, tuča i nevrijeme! I dalje vruće, ali lakše će se disati

Fronta se premješta preko naših krajeva pa je već tijekom noći bilo nestabilnije s lokalno izraženim pljuskovima i grmljavinom na kopnu, ali sve će se to većinom ispadati do jutra pa samo malo kiše može još biti na krajnjem sjeveru i istoku zemlje. Prijepodne pretežno sunčano. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu uglavnom umjeren sjeverozapadnjak, dok će na krajnjem jugu vjetar biti većinom slab ili će izostati. Ujutro u gotovo cijeloj zemlji od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva, samo u gorju par stupnjeva ispod 20 stupnjeva. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenjivo i nestabilno, mjestimice uz pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće i izražene te praćene tučom. Puhat će slab do ponegdje pojačan sjeveroistočnjak uz koji će biti manje vruće - između 29 i 32 stupnjeva, dakle nekoliko stupnjeva manje nego u petak