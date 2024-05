'BIO JE VIDNO ISCRPLJEN' / Modrićeva vozačica postala i Lasagnina: 'Nije imao posebnih zahtjeva'

Nakon što je sletio u zagrebačku zračnu luku Baby Lasagna uskočio je u panoramski autobus. Autobusom je upravljala ZET-ova vozačica Ana Golomeić kojoj je ovo treći puta da se probijala do središnjice grada i to zbog Vatrenih nakon posljednja dva svjetska prvenstva. Sada je u ritmu RIM TIM TAGI DIM za 40 minuta do zagrebačkog trga dovezla eurovizijsku zvijezdu. S vozačicom je razgovarala naša reporterka Lucija Ptičar. Više pogledajte u videu