ŠEF POLJOPRIVREDNE KOMORE / Mladen Jakopović o prosvjedima poljoprivrednika: 'Svi problemi dolaze od zelenih politika'

Najavljen je veliki prosvjed 13. ožujka kako će on izgledati i što će se događati tada u Hrvatskoj, ali i na druga pitanja odgovorio je Mladen kapović, gost RTL-a Danas. "Pa zapravo ono što će se dogoditi 13. ožujka u Strasbourgu je jedan mirni prosvjed, neće biti na ovakav način kao što to kolege iz Francuske rade. Cijela Europska Unija će biti u Strasbourgu, bit će 27 traktora s 27 nacionalnih oznaka da ukazuju na probleme u poljoprivredi. Bit će i traktor Hrvatske. Naši zahtjevi su vrlo slični kao što imaju kolege u cijeloj Europskoj uniji. Manje više svi problemi dolaze iz tih novih zelenih politika koji se unazad nekoliko godina u ovom programskom razdoblju posebno osjećaju. To je prvo velika ogromna administracija koja se u ovom trenutku poljoprivrednicima stavlja na teret, a ljudi nisu naviknuli jednostavno na to. To je generacijski jaz koji se stvara, a to je i nešto za što nisu bili ljudi apsolutno spremni u ovom novom programskom razdoblju', poručuje Jakopović.