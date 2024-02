KONCERT U SLOVENIJI / Mišljenja o Cecinim plakatima podijeljena: 'Muž je jedno, muzika drugo'

Reklamiranje koncerta Arkanove udovice u glavnom gradu Hrvatske za neke mlade nije problem. "Muž je jedno, muzika drugo, što se mene tiče. Nije me toliko briga. Kužim da nekome smeta, ali uvijek će biti ljudi kojima nešto smeta", kaže Ela. Goran smatra da nije u redu da je netko potrgao plakate. On je kupio karte, a na koncert ide s kolegom. Karta je bila 40 eura. S druge strane, branitelji koji žive u neposrednoj blizini postavljenih plakata su bijesni. "Mislim da se čaša sad stvarno prelila. Ministar Božinović, javno ga prozivam, on mora djelovati da se to zaustavi. Danas se deru plakati. Ja ću doći i prvi ću ga izderati ili ću ga zapalit pa nek me hapse", kaže umirovljeni hrvatski ratni vojni invalid Marko Deranja. Više pogledajte u videu.