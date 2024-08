SINJSKI GRADONAČELNIK / Miro Bulj podržao postrojbu HOS-ovaca i pozdrav ZDS: 'Tko ima pravo reći da je to zabranjeno?'

Na svečanosti Oluje je nazočan i sinjski gradonačelnik, Miro Bulj, koji je spremno komentirao zabranu pozdrava 'Za dom spremni' i postrojbu HOS-a. 'To su moji suborci, to su ljudi koji su branili Hrvatsku od Vukovara do Dubrovnika. Postrojba HOS-a je bila na najgorim ratištima u najtežim trenutcima. Pozdrav 'Za dom spremni' je legitman pozdrav uz koji su ginuli HOS-ovci pa i Francuz Jean-Michel Nicolier. Tko ima pravo reći da je to zabranjen pozdrav? Ja sam protiv toga glasao u Saboru i one koji su glasali za ovo da se kažnjavaju ljudi koji su ginuli na ratištima pozdravljam sa 'Za dom spremni' rekao je Bulj.