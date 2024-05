'JEL TO PUCA LJUBAV...VEĆ?!' / Milorad Pupovac želi na čelo Odbora za ljudska prava. Ivan Penava: 'E pa neće moći!'

Dio manjinaca u neslužbenim razgovorima kaže da je groteskno da je SDSS uzeo oporbena mjesta u nekim odborima, a onda Pupovac traži čelno mjesto u Odboru za ljudska prava koji pripada vladajućima. Upravo to je argument i Domovinskog pokreta koji je prvi rekao Pupovcu - neće moći. 'Dok se to smatra odborom o kojem odlučuje većina, za nas je jasno da sukladno našim ranije iznesenim stavovima, to nije dobra tema', kaže predsjednik DP-a, Ivan Penava.