SVE NAM JE POJASNIO TONI MILUN / Milijun ljudi još nije ugovorilo dopušteni minus, što im prijeti?

Život bez minusa za mnoge je nezamisliv. No rijetki su shvatili ozbiljno da s bankama moraju dogovoriti prelazak iz prešutnog prekoračenja u dopušteno i to do kraja lipnja. Koliko je od milijun i 700 tisuća građana to i učinilo i koje su posljedice? Marko Šiklić