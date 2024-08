'SIGURNOST NEMA CIJENU' / Milanović se vozi vojnim helikopterom, stručnjak za sigurnost: 'To je ništa. Tuđman je 70-80% putovanja odrađivao tako'

Predsjednik Zoran Milanović trebao je vojnim helikopterom danas do Sinja, no nakon što smo objavili tu informaciju, čini se da se predomislio. Ili to kamere nisu zabilježile. No, zato jesu dolazak predsjednice Kosova Black Hawkom. Više u priči RTL-ove reporterke Lucije Ptičar