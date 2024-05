OBRAĆANJE U ZAGORJU / Milanović: 'Kad netko pruži dokaz da ima podršku većine zastupnika, dobit će mandat'

Zoran Milanović danas se obratio novinarima u Zagorju. "Ustav spominje te konzultacije, ne definira ih, one su se svodile na paradno uticanje u Ured predsjednika pa dolaze svi živi", rekao je. "Vidim što se događa, kad netko pruži dokaz da ima podršku većine novih saborskih zastupnika, dobit će mandat. Pregovara se na sve strane, kao i uvijek, ali još prljavije. Mislim da bi se stranke trebale držati onoga što su govorile i dosta jasno signalizirale. Nije to poruka DP-u", istaknuo je. Na pitanje o tome što ako mu dokaz o većini donese Plenković kaže: "On ima problem. Mislim da je on u ozbiljnom problemu jer nas je sve uvalio. Hrvatskoj je nasilio jednog krajnje sumnjivog, zapravo, vrlo jasnog tipa za glavnog državnog odvjetnka, čovjeka koji je kao predsjednik suda održavao bliske odnose s optuženikom. Nije sva ova galama bila slučajna, to je bila ozbiljna situacija i opet bih napravio isto."