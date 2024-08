16 UZBUDLJIVIH DANA / Mićo Dušanović prokomentirao Olimpijske igre: Nisam jedini koji je živio po satnici Olimpijskih igara

Je li se i vama učinilo da je u posljednjih 16 dana svijet izgledao kao malo bolje i uzbudljivije mjesto? Zna to biti efekt Olimpijskih igara, napetih natjecanja i sjajnih sportskih rezultata. Igre u Parizu, bile su drukčije, spojile su grad i sportaše na borilištima kakva do sada nismo vidjeli. Uz to su se hrvatski olimpijci vratili sa sedam medalja. Teško nam je odlučiti što ćemo sve morati zapamtiti iz Pariza i što nakon svega možemo očekivati iz Los Angelesa. Direktov reporter Petar Panjkota razgovarao je s velikim zaljubljenikom u sport, legendom sportskog novinarstva Mićom Dušanovićem. Razgvor pogledajte u videu