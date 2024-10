BIT ĆE GRMLJAVINE / Meteorolog Dorian Ribarić otkrio kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna

Ostaci atlantskog uragana Kirk stigli su do Europe u obliku duboke ciklone, koja će se glavninom premještati sjevernije od naših krajeva. No, jedan krak tog vrtloga, tj. novi frontalni poremećaj do kraja četvrtka razmjerno će brzo proći i preko Jadrana uz ciklonu koja će se stvoriti nad sjeverom Italije. Više u prognozi našeg meteorologa Doriana Ribarića