Konferencija vjernica poduzetnica: 'Grijeh bi bio ne dati plaću, lagati o proizvodu...'

Žene, majke, supruge i poduzetnice okupile su se drugu godinu za redom da budu više od prosjeka. "Poruka je da se svaka žena ohrabri i osnaži i okrene u onome na što je Bog zove. Mi u Udruzi Poduzetništvo s povjerenjem uvjerene smo da svaka od nas ima svoj osobni poziv. Mi se držimo one biblijske: "Bogu Božje, a caru carevo." Nama je u fokusu čovjek, a ne profit", rekla je predsjednica Udruge Poduzetništvo s povjerenjem Andrea Oroš. Od onih koje su u biznisu već dugo, do onih koje će tek krenuti. Pitanje je je li teže biti istovremeno vjernik i poduzetnik? Daniela Drčec vlasnica je brenda za proizvodnju aromatiziranih soli. "Iz mog aspekta je to lakše. Ako imamo pouzdanje u Gospodina, svaki dan ne kročimo same, nego kročimo uz Gospodina", poručuje. Nakon 15 godina rada u korporaciji, dala je otkaz i pokrenula svoj posao. Sada je poduzetnica i vjernica. Priču donosi reporterka RTL-a, Leona Šiljeg.