BITNA STVAR / Koliko će nas grijanje koštati na zimu?

Trenutačno imamo jednu od najnižih cijena plina u Europi – no pitanje je do kad. Sezona grijanja je pred vratima, a s njom dolazi i najvažnije pitanje – koliko će nas to grijanje koštati? Hoće li iznosi na uplatnici narasti – ovisit će prije svega o tome namjerava li država nastaviti sa subvencijama za plin i nakon 1. listopada. Marko Šiklić