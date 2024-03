Opasnost od lavine / Kaliforniju i Nevadu zahvatila ogromna mećava. Zatvorene ceste, tisuće bez struje

Ogromna mećava tijekom vikenda zahvatila je dijelove američkih saveznih država Kalifornije i Nevade, piše u nedjelju BBC. Zatvorila je velike prometnice i zimovališta te je ostavila desetke tisuća ljudi bez struje. Oluja je posebno snažna u planinskoj regiji Sierri Nevadi gdje su vjetrovi dosegli brzinu do 305 kilometara na sat, prenosi BBC. Stanovnici su tamo upozoreni na "visoku do iznimno visoku opasnost od lavina". U petak je zatvoren i nacionalni park Yosemite, a posjetitelji su zamoljeni da ga napuste do podneva