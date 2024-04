TKO SVE ŠEĆE MEĐU NAMA? / Još uvijek traje potraga za tijelom malene Danke, monstrumi ubojice u pritvoru

Ovo su ubojice, Srđan Janković i Dejan Dragijević. Komunalni radnici koji su dvogodišnju Danku Ilić pregazili pa strpali na zadnje sjedalo auta, odvezli i bacili na smetlište. Desetodnevna potraga od Srbije do Slovačke i Austrije na kraju je dovela do divljeg deponija desetak kilometara od mjesta nestanka. 'Njih dvojica u ovom trenutku su nas odveli do deponija da nam pokažu gdje su izbacili tijelo. Mi imamo saznanja da se jedan vratio 28.3 i tijelo prebacio na drugu lokaciju. Ne možemo da im vjerujemo jer sada jedan na drugog prebacuju krivicu', otkriva detalje zločina srbijanski ministar unutarnjih poslova Bratislav Gašić. Policija, forenzičari,bageri, kopali su i pretraživali svaki pedalj. Poznati hrvatski novinar s mjesta zločina za Direkt prepričava detalje pretrage odlagališta. '10 dana je navažano smeće tako da su danas 4 bagera kopala, tijelo djevojčice još uvijek nije nađeno. Upravo dok se navljamo pretražuje se imanje jednog od osumnjičenih', s mjesta zločina govori novinar Jutarnjg lista Dušan Miljuš. Više u prilogu reportera RTL Direkta Borka Brunovića.