ZA VIKEND (PRO)LJETNE TEMPERATURE / Još kratko zimske prilike uz kišu, snijeg i mraz. Uskoro se vraća sunce i iznadprosječno toplo vrijeme

Ujutro i prijepodne oblačnije u zapadnom dijelu zemlje, povremeno uz kišu, u višem gorju susnježicu ili snijeg. Na sjevernom Jadranu više kiše, moguć koji neverin, za koji mala šansa postoji i na krajnjem jugu. Inače u Dalmaciji dulja sunčana razdoblja, kraća u Slavoniji nakon mjestimične jutarnje magle. Vjetar slab, ponegdje tek umjeren sjeveroistočni, uz zapadnu obalu Istre bura, a duž ostatka Jadrana umjereno jugo ili pak istočni vjetar. Jutro malo hladnije, u unutrašnjosti između 1 i 4 Celzijevih stupnjeva pa je lokalno u nizinama pri tlu, gdje bude noćne vedrine, moguć slab mraz. Uz more između 6 i 9 stupnjeva. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj raskidanje oblaka, tj. jedno postupno razvedravanje, ali još može biti ponekog kraćeg pljuska. Temperatura slična ili malo viša od jučerašnje, oko 10-11 stupnjeva, no činit će se podjednako svježe pa i prohladno uz slab do ponegdje umjeren sjeverac. Na istoku djelomice sunčano i uglavnom suho. Rijetko oko slavonskog gorja moguć kraći pljusak. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni, a temperatura malo viša, od 11 do 14 stupnjeva. U Dalmaciji dosta sunčanih razdoblja. No, uz lokalni razvoj oblaka u početku moguć kratkotrajni pljusak, uglavnom u zaobalju. Vjetar uglavnom slab, a bit će i malo ugodnije uz 16 ponegdje 17 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu razvedravanje, najprije u Istri i na otocima, a krajem dana i drugdje. Malo još slabih oborina ponegdje u gorju. Na moru tek prolazno umjerena bura, malo manje svježe, između 13 i 15 stupnjeva,u Gorskom kotaru i Lici od 5 do 9 stupnjeva