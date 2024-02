'UGROZIO INTERES DRŽAVE' / Izbor šefa DORH-a Ivana Turudića i dalje diže prašinu. Novi udar stigao je s Pantovčaka

Izbor šefa DORH-a Ivana Turudića i dalje diže prašinu. Novi udar stigao je poslijepodne s Pantovčaka. Predsjednik Zoran Milanović upozorio je da premijer Andrej Plenković nije tražio novu sigurnosnu provjeru suca Turudića. Ovaj upitnik Ivan Tudurić kao uskočki sudac do sada je popunjavao tri puta, posljednji 2019. Ta je procjena prema zakonu i dalje važeća. No premijer i danas sa sjednice vlade nejasno poručuje: "Ja sam kao odgovoran predsjendnik vlade tražio mi sigurnosno provjeru prije nego je predložen. Iz rezimea dokumenta koji sam dobio sam pouzdano mogao utvrditi da SOA smatra, a ne ja, da nema sigurnosnih zapreka." Iz ove se izjave može naslutiti da je za Turudića tražena nova procjena. No, nije - kasno poslijepodne premijera je demantirao predjednik Milanović. "Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije radila sigurnosnu provjeru suca Ivana Turudića nakon 2019. godine, jer predsjednik Vlade Plenković to uopće nije ni zatražio. Predsjednik Vlade Plenković dobio je od SOA-e 'rezime svih dosadašnjih provjera'... Andrej Plenković je ponovo ugrozio interes hrvatske države."