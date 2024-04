'HUJA' / Ivan Penava, šef najhrvatskije od svih stranaka, koristi tursku riječ

Teško je javnosti objasniti preokret od najgoreg neprijatelja do najbližeg suradnika. Upravo su na tim pitanjima inzistirali novinari na konferenciji za novinare Ivana Penave koji je u burnoj raspravi jedva dolazio do riječi. A kada je došao spomenuo je jednu riječ koju smo morali potražiti u rječniku. "Možete li mi dozvoliti da završim misao. Možete li mi toliko biti demokratični. Vidite kako iz vas izbija neka huja?", rekao je Penava. Ako niste razumjeli što je mislio, niste jedini. Huja znači bijes odnosno velika srdžba. I to je turska riječ, koju koristi baš šef najhrvatskije od svih stranaka, koja najavljuje kroatizaciju javnog prostora.