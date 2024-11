'OSJEĆAJI SU SVAKE GODINE ISTI' / Ivan Penava: 'S nama više nije heroina dr. Bosanac'

'Osjećaji su svake godine isti. Kroz susrete sa stradalnicima to pojačava dojam. Sinoć su mi prolazile misli da među nama više nije heroina dr. Bosanac i tako, godina za godinom, naši heroji nestaju i sjećanja blijede. No, svake godine u Vukovar dođe velik broj mladih i drago mi je da smo na njih prenijeli sve osjećaje za Vukovar i da oni osjećaju želju i potrebu doći na ovaj dan u Vukovar. Vukovar i Škabrnja dijele istu sudbinu i nebitno je tko je od političara tamo, a tko tu. Prije tri, četiri godine osjetio je znatan iskorak u pogledu potraga za nestalima o čemu govore i novootkrivene grobnice, ali ostaje odgovornost generalštaba JNA koji je bio zapovjedni kadar, a godinama izmiče pravdi', rekao je Ivan Penava. Ne smatra da je neobično što je predsjednik Milanović u Škabrnji jer je Škabrnja grad prijatelj. To je nešto što nas spaja, a ne razdvara', dodao je.