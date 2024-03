'BOŠNJACI ZAJEDNO' / Hodžić prvi predao kandidaturu za izbore: 'Bošnjaka zadnjih devet godina nije bilo u Saboru'

Državno izborno povjerenstvo (DIP) u ponedjeljak je zaprimilo prvu kandidaturu za parlamentarne izbore, predložila ju je Nacionalna koordinacija Bošnjaka u Hrvatskoj – Bošnjaci zajedno!, a kandidat je Armin Hodžić. "Htio bih naglasiti, da Bošnjaka kao druga najbrojnije nacionalne manjine od hrvatske samostalnosti do danas, nažalost, posljednjih devet godina nije bilo u Hrvatskom saboru te se nadamo da ćemo to uspjeti promijeniti. Svakako, uzimajući u obzir i bilateralne odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Smatramo da je jako važno da Bošnjaci budu zastupljeni u Hrvatskom saboru kao svog autentičnog predstavnika, ali bez iznimke želim predstavljati i ostale četiri manjine koje se nalaze u ovoj grupaciji. Iako to smatram nepravednim jer mislim da izborni sustav, nažalost, nije prepoznao ulogu Bošnjaka, ne samo kad pričamo o brojnosti, dakle, da ne svodimo prava samo na broj, već i kada pričamo općenito o ulozi u društvu i državi. Okrećemo se sada kampanji i pripremama za 17. travnja kada se nadamo da ćemo se nakon devet godina vratiti u Hrvatski sabor", poručio je Armin Hodžić.