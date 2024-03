'NE BJEŽIM OD FAJTA' / Grmoja: 'Milanović samo diže rejting SDP-a. Ne želi riskirati mjesto predsjednika'

Stranke svoje izborne liste moraju predati do 29. ožujka u ponoć. Liste će sutra predati i Most. Sve je već dogovoreno, kažu, i za njihovo članstvo neće biti iznenađenja. Program su već pripremili, a ključna mjera je obračun s korupcijom. Uz to, tijekom kampanje komunicirat će i druge teme poput poreznog rasterećenja i prijedloga za poboljšanje životnog standarda i ulaganje u demografske mjere. S Mostovim kandidatom za premijera Nikolom Grmojom razgovarala je RTL-ova reporterka Dajana Šošić.