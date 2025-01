'UPITNICI NAD GLAVAMA' / Iznajmljivači na iglama: Hoće li paušali ostati isti i nakon izbora?

Novi zakonski propisi omogućuju lokalnim zajednicama, općinama i gradovima povećanje paušalnog poreza po krevetu u turističkom smještaju. Rok za povećanje paušala je do kraja veljače, a većina turističkih odredišta se odlučila zadržati slične iznose. Tako, primjerice, za prvu kategoriju prema indeksu turističke razvijenosti moguć je porez od 100 do 300 eura. Iako svi još nisu donijeli odluku, većina ih razmišlja o prvoj kategoriji koja ima najniži iznos paušala - onaj do 100 eura po krevetu. O toj je temi razgovarali smo s predsjednicom Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbarom Marković