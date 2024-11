UŽIVO / Ravnateljica centra u kojem je preminuo dječak: 'Molila sam da ga prebace'

Ravnateljica centra Centra za rehabilitaciju Rijeka Iva Letina dala je izjavu za medije vezano za smrt dječaka koji se najvjerojatnije ugušio komadom hrane u zaključanoj sobi. "Izražavam svoju duboku sućut i potresenost. Otkad se to dogodilo ja više nisam ni živa ni mrtva. S tolikim nedostatkom kadrova s kojima se susrećemo, u noćnoj smjeni je bila samo njegovateljica, s obzirom da ne možemo pokrivati drugačije. Dolazimo do velikog broja prekovremenih sati, do velikog zamora djelatnika", rekla je ravnateljica. Naglasila je da su u pitanju djeca s velikim teškoćama.