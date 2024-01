SA ŠTAPOM U RUCI / FOTO Od Paljuva do Poljuda: Ante Baraba pješači 150 kilometara kao poklon Perišiću zbog povratka u Hajduk

Strastveni navijač Hajduka, 62-godišnji Ante Baraba je u srijedu rano ujutro pješice krenuo od Paljuva do Poljuda kao poklon Ivanu Perišiću što se vratio u Hajduk. Put je to od gotovo 150 kilometara. Jutros smo ga sreli kod Šibenika. Ante je prije sedam godina obećao da će po Perišića pješice, ako mora, i u London. Nada se da će stići do nedjelje na utakmicu Hajduka i Rijeke. Inače, Baraba je priznao da je upravo on 1984. na utakmici Kupa Uefa Hajduk -Tottenham ubio pijetla nakon čega je Hajduk kažnjen s 3.000 švicarskih franaka i igranjem prve domaće euro-utakmice na terenu 300 km od Poljuda.