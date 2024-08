MIJENJAJU SE PRAVILA? / Filipinska košarkaška liga uvela četvorku

Vjerojatno vam je promaklo da je ovog vikenda prvi put zabijen koš za četiri poena. Dogodilo se to na dalekim Filipinima, gdje su odlučili uvesti to novo pravilo za šut s velike udaljenosti pa smo dobili povod da vidimo kako stvari stoje s promjenama pravila u drugim popularnim momčadskim sportovima. Svašta se već spominjalo - od gola koji bi vrijedio kao dva u rukometu do plavog kartona u nogometu. No svi koji prate sport znaju da se upravo u nogometu najrjeđe i najteže mijenjaju pravila. Zašto? Više pogledajte u prilogu Petra Panjkota