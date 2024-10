USPJEŠNA INTEGRACIJA / Filipinci u Hrvatskoj postaju sve brojniji i poželjniji, stanje na terenu gotovo idealno

Dok se demografske mjere bruse, raste potražnja za stranim radnicima, pa i onih s Filipina. Trenutačno ih u Hrvatskoj radi oko 12 tisuća. Prelaze više od 10 tisuća kilometara kako bi došli živjeti u državu koja im nudi minimalnu plaću - no za njih je to ogromna razlika jer bi doma u prosjeku zaradili tek 200 do 300 eura. Filipinci su posebno poželjni radnici u Hrvatskoj zbog mentaliteta, ali i zbog toga što im je engleski jedan od službenih jezika i dominantno su rimokatolici - pa se uspješnije integriraju. Sutra se stoga potpisuje i memorandum o suradnji u području tržišta rada između Ministarstava rada Hrvatske i Filipina koji će olakšati pravni proces za njihov budući dolazak u našu zemlju. Više pogledajte u prilogu Tee Mihanović...