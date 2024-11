DAN SJEĆANJA / Dragan Primorac u Vukovaru: 'Dok traje sjećanje, trajat će i Hrvatska'

Rekao sam jučer - dok traje sjećanje - trajat će i Hrvatska. Dolazim nekoliko puta godišnje, zbog puno razloga, jedan od njih je veleučilište na koje sam vrlo ponosan, i to je jedan od načina na koji Vukovar živi. Bio sam i s nekoliko članova obitelji koje smo posjetili 93. i 94. kada smo pokušavali identificirati žrtve. U tim trenucima se sve izmješa u vama, i to što ste Hrvat, i znanstvenik koji je na tome radio i čovjek koji želi budućnost i Vukovaru i Hrvatskoj", rekao je Dragan Primorac. Naglasio je i kako je problem jer nije još napravljena identifikacija, a ne može se doći do lokacija grobnica, a kao budući predsjednik inzistirat će od Srbije da dođemo do svih lokaliteta.