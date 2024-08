NOĆ ĆE BITI VRUĆA / Dorian Ribarić za utorak je najavio sunčano vrijeme, ali ponegdje će biti lokalnih pljuskova uz grmljavinu

Dosta oblaka u središnjoj, osobito gorskoj Hrvatskoj, u početku mjestimice uz malo kiše ili pokoji pljusak, moguće i grmljavinu. Drugdje uglavnom suho i barem djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a duž obale ponovno umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, uglavnom pod Velebitom s olujnim udarima. Najniža temperatura ostaje visoka, na kopnu od 16 do 21 °C, a na moru opet vrlo topla, lokalno i vruća noć, od 24 do 28 °C.