putnici u kaosu / Diljem Europe otkazani brojni letovi: Radnici Lufthanse traže najmanje 500 eura veće plaće

Diljem Europe otkazani su brojni letovi zbog štrajka zemaljskog osoblja jedne od najvećih aviokompanija na svijetu - Lufthanse. Dok radnici traže veće plaće, oko sto tisuća putnika traži alternativno rješenje. Kako se to odrazilo na letove u Hrvatsku i iz nje pogledajte u prilogu reporterke RTL-a Kristine Čirjak. 25 tisuća radnika Lufthanse štrajka u zračnim lukama u Frankfurtu, Münchenu, Hamburgu, Berlinu i Düsseldorfu. Otkazano je tisuću letova. Zahtijevaju povećanje plaća od 12 i pol posto ili najmanje 500 eura više na mjesec u razdoblju od godinu dana i jednokratnu isplatu od 3 tisuće eura zbog inflacije. "Iduću rudnu pregovora s Lufthansom imamo 12. veljače. To će pokazati je li Lufthansa razumjela današnje signale. Ako nisu spremni staviti znatno bolju ponudu na stol, onda su zaposlenici spremni ići u štrajk na dulje vrijeme. Mislim da će to danas biti vrlo jasno", kazao je Marvin Reschinsky, glasnogovornik sindikata zemaljskog osoblja Lufthanse. "Da odem do svog šefa i kažem da bih želio 12,5 posto više ili 500 € više na mjesec, on bi me samo blijedo pogledao i rekao: Ne, nikako", kazao je jedan od radnika. Iz Hrvatske su za München otkazana dva leta Croatia Airlinesa i dva Lufthanse. "Ono što mene brine u cijeloj priči da je Lufthansa pokazala rekordne profite, a ako kompanije ima rekordne profite kako je moguće da radnike ne plaća da oni budu iole budu zadovoljni. I da se podsjetimo ovo nije prvi štrajk u Lufthansi meni se čini da mi te štrajkove kod njih imamo svakih mjeseca dana, nije mi jasno kako im se toliki gubitci mogu isplatiti", kaže Alan Šćurić, zrakoplovni stručnjak.