RTL DETEKTOR / Orešković - Ustavni sud optužio Milanovića

"Izgovoriti, a to je rekao Andrej Plenković i to je rekao Miroslav Šeparović kao predsjednik Ustavnog suda, da je Zoran Milanović već prekršio Ustav. E, to je udar na pravnu državu i to je zastrašivanje birača. I zbog toga treba i Andreja Plenkovića i kompletan HDZ, ali i predsjednika Ustavnog suda najoštrije osuditi. Zamislite da bilo koji sudac kaže da je netko kriv za kazneno djelo bez da je podignuta optužnica? E to je napravio Miroslav Šeparović."