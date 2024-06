UDAR NA DŽEPOVE / Davor Štern: 'Burze su se malo probudile... Poskupila je nafta'

Davor Štern, naftni konzultant, komentirao je poskupljenje goriva. "Burze su se malo probudile. Počinje se govorit o eventualnom širem sukobu na Bliskom istoku, između Izraela i Libanona, to bi bio puno jači udarac na cijene nego sukob u Gazi. I ono što je jako bitno ojačao je dolar. A ono što je bitno da su Hutiji u Crvenom moru postali izgleda gospodari toga mora, tankeri obilaze to u velikom luku i jasno da to poskupljuje cijenu prijevoza, poskupila je nafta na svjetskom tržištu", rekao je Štern.