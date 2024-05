LAŽNJACI / Carina zaplijenila preko tristo krivotvorenih torbica. Većina ih u Hrvatsku dolazi iz Turske i Kine

Zagrepčanina (32) , koji je htio zaraditi na krivotvorenim torbicama, uhvatila je Carina. Prvi je ovo nadzor carine koji je završio zapljenom na autocesti u ovoj godini. 'Pretpostavka da je vrijednost robe više od 8 tisuća eura i shodno tome podnosimo kaznenu prijavu', rekao je Denis Vukojević, voditelj Službe za mobilne jedinice Carinske uprave. Omiljeni modni dodatak zbog cijene je ipak mnogim ženama nedostižan pa su kopije za neke dobra zamjena. 'Mladi idu za promjenom, što više toga da se može vidjeti, igrati s ovim, s onim, malo površnije gledaju na to, nemaju potrebe da to desetljećima traje i cijena je glavni faktor', rekla je Sanja iz Zagreba. No hrvatsko je tržište zatrpano krivotvorenom robom. Većina dolazi iz Kine i Turske. Više pogledajte u prilogu reporterke Lucije Ptičar.