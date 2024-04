POSAO ZA INSPEKCIJU? / Butkovićeva Milova je zapravo bik. Našli smo je na zapuštenoj farmi i jedan detalje nije imala - dvije oznake na ušima

Butkovićevu Milovu pronašli smo u zaleđu Novog Vinodolskog na prilično zapuštenoj farmi. Došli smo do čovjeka za kojeg su nam ljudi rekli da je vlasnik kravice s kojom se ministar Oleg Butković slikao za Facebook . Isto tako tvrdio je da da je kravica prodana, međutim mi smo je pronašli. Do tog mjesta dolazi se iz Donjeg Zagona, to je u zaleđu Novog Vinodolskog. Dolazi se bijelom cestom, a naišli smo na otpad automobila na kojem se nalaze i brojne druge životinje, psi i koze. Više o iznenađujućem obratu o kravici Milovi pogledajte u prilogu Ide Balen i Kristine Čirjak