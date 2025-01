'GRAĐANI SVOJE REKLI' / Borzan: 'Apsolutno se ne crvenim u Bruxellesu zbog Milanovića'

'Nije me iznenadio ovakav rezultat, s obzirom na to da je Primorac imao 19 posto u prvom krugu, nešto su mobilizirali. Iznenađenje je, koliko su mu ankete davale. Nisam mu još čestitala', kazala je europarlamentarka Biljana Borzan. 'Građani su se ovim opredijelili protiv HDZ-a, to je snažan vjetar opoziciji. Kako HDZ radi uz sve one afere vjerujem da će pripomoći', dodala je Borzan. Više pogledajte u prilogu