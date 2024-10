'MALO SU NEOBIČNI, ALI...' / Bliski susret sa zmijama i gušterima ne mora biti strašan: 'Još ih nisu poželjeli za ljubimce, ali...'

Bojite li se gmazova? I sama pomisao na njih mnogima izaziva strah i nelagodu. No, u većini slučajeva razloga za to nema. U to su se uvjerili posjetitelji osječkog zoološkog vrta i pobijedili strahove od zmija i guštera. Dobra strana dana u priči RTL-ovog reportera Bojana Uranjeka