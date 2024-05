REUTERS IZVRŠIO PRITISAK / Bivši veleposlanik Božo Kovačević: Putin je već pristao na uvjete, ali je Zelenski odustao zbog pritiska Zapada

'Nije to prvi put da predstavnici Rusije nude pregovore i svršetak rata u Ukrajini, ali ovaj puta u ovim porukama, prenesenima potajno, ne spominju se uvjeti koje je dosad Rusija uvijek postavljala. To su bila tri uvjeta: denacifikacija, demilitarizacija i neutralni status Ukrajine, ali ostaje onaj uvjet od kojeg Rusija najvjerojatnije na namjerava odustati, a to je da anektirane teritorije Ukrajine, ostanu pod ruskom vlašću', objasnio je Kovačević.