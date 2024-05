TRAJU PREGOVORI / Bartulica poslao poruku Plenkoviću: 'Sa mnom neće tako igrati'

Stephen Nikola Bartulica (DP) sazvao je konferenciju za medije u kojoj se osvrnuo na incidente za koje se optužuje njega ili Domovinski pokret. 'Nisam vidio još predloženi nacrt od HDZ-a koji bi ispunio moja očekivanja, to mora biti ozbiljan sporazum na osnovi kojeg ćemo provoditi politike. To nije samo usputno pitanje, to je srž što će zajednička Vlada činiti. Sadržaj mi je puno bitniji od forme. Gospodin Plenković ima formu, mogao se pohvaliti Ursuli von der Leyen da je i dalje mandatar, ali oko politika se još nismo dogovorili', kazao je Bartulica. Cijelu izjavu pogledajte u videu