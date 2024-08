PRVAKINJA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA / Barbara Matić o početcima u džudu: 'Bilo je ili džudo ili balet'

U studiju Direkta gošća je Olimpijska prvakinja u džudu, Barbara Matić. 'Već 22 godine treniram i radim i mislim da su sve te godine bile potrebne za osvajanje ovog zlata. To je nešto što se ne ostvaruje preko noći. Ovo su mi treće Olimpijske igre i treća sreća', rekla je Barbara. Džudo trenira od prvog razreda osnovne škole, a kako kaže, bilo je ili to ili balet. 'Imala sam super ekipu, curice iz kvarta. Tako je počelo, a sada sam ovdje. I dan danas treniramo u atomskom skloništu. Imamo dva nosiva stupa koja nam smetaju, sigurno bi nam bilo bolje da je to veći prostor. Ljeti je vruće, zimi hladno', objašnjava Barbara.